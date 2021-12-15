Брюссель, , 22:28 — REGNUM Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак уверен, что сербская и албанская стороны найдут долгосрочное решение вопроса автомобильных номеров. Об этом Лайчак написал 15 декабря на своей странице в «Твитере» после очередной встречи экспертов Белграда и Приштины в Брюсселе.

Мирослав Лайчак EU2016 SK

«Сегодня в Брюсселе прошла третья встреча рабочей группы по регистрационным номерам. Эксперты Косово и Сербии включились в предметную дискуссию. Я убежден, что они найдут долгосрочное решение на благо своих граждан», — отметил Лайчак.

Напомним, что первая встреча экспертов из Белграда и Приштины, посвященная решению вопроса использования регистрационных номеров Сербии и сепаратистского Косово, прошла в октябре в Брюсселе. Лайчак считает, что конкретные результаты рабочая группа представит через шесть месяцев.