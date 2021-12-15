Вашингтон, 15 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, начавшийся с 1 октября, общим объёмом $768 млрд. Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома Джо Байдену, сообщает 15 декабря The New York Times.

Beforeitsnews.com Сенат США

В ранней редакции проект оборонного бюджета содержал поправку о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских долговых обязательств. Кроме того, американские законодатели исключили инициативы о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» и возможности введения рестрикций в отношении 35 российских граждан, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

Вместе с тем в бюджет включены расходы на военную помощь Украине ($300 млн) и положение о финансировании Европейской инициативы по сдерживанию России в размере $4 млрд.