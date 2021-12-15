Москва,
15 декабря 2021, 22:47 — REGNUM Последние грузинские внешнеполитические инициативы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе проводились в тесной взаимосвязи и при поддержке её западных партнёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Грузия пытается здесь действовать не как самостоятельный игрок, а как посредник, отражающий стремление Вашингтона и Брюсселя не растерять те рычаги влияния на Армению и Азербайджан, которые у них имеются. Запад пытается привлечь Грузию в качестве дополнительного даже не фактора, а площадки для взаимодействия. Не нужно преувеличивать роль Грузии, хотя мы знаем, что там проводились и проводятся различного рода мероприятия с участием армянских и азербайджанских экспертов. Я не думаю, что это может каким-то образом негативно сказаться на посреднических усилиях российской стороны и на более серьёзных форматах взаимодействия, если они, конечно, заработают. Тем более, что Грузия сама сейчас находится в нестабильном внутриполитическом положении. Это не прибавляет авторитета попыткам Грузии стать посреднической площадкой по урегулированию отношений в треугольнике Ереван-Баку-Анкара.
Андрей Арешев
Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».