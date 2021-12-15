Москва, 15 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Последние грузинские внешнеполитические инициативы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе проводились в тесной взаимосвязи и при поддержке её западных партнёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Флаг Грузии

Андрей Арешев Грузия пытается здесь действовать не как самостоятельный игрок, а как посредник, отражающий стремление Вашингтона и Брюсселя не растерять те рычаги влияния на Армению и Азербайджан, которые у них имеются. Запад пытается привлечь Грузию в качестве дополнительного даже не фактора, а площадки для взаимодействия. Не нужно преувеличивать роль Грузии, хотя мы знаем, что там проводились и проводятся различного рода мероприятия с участием армянских и азербайджанских экспертов. Я не думаю, что это может каким-то образом негативно сказаться на посреднических усилиях российской стороны и на более серьёзных форматах взаимодействия, если они, конечно, заработают. Тем более, что Грузия сама сейчас находится в нестабильном внутриполитическом положении. Это не прибавляет авторитета попыткам Грузии стать посреднической площадкой по урегулированию отношений в треугольнике Ереван-Баку-Анкара.

Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».