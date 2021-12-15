Рим, 15 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Конституционный суд Италии в среду, 15 декабря, отклонил протест нескольких оппозиционных депутатов и сенаторов относительно введенной в октябре 2021 года обязанности предъявлять «антикоронавирусный сертификат» для доступа на рабочие места.

Camera dei deputati Парламент Италии

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Судьи сочли, что права парламентариев не нарушены.

По данным на15 декабря, в Италии умерли135 178человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на129(днем ранее — на120). Число подтвержденных носителей выросло на23 195(днем ранее — на20 677). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 282 076 — более8% населения страны. В настоящее время заражены305 653человека (на8259больше, чем днем ранее). Заражённых больше, чем 300 тысяч человек, впервые с мая 2021 года. Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллионачеловек (более 76,3% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).