Женева, Швейцария, , 21:36 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 713 591 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7025 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 270 791 973 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 318 216 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 395 564 выявленных инфицированных и 5312 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.