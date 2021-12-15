Рим, , 21:34 — REGNUM В среду, 15 декабря, в римском госпитале «Спалландзани» были сделаны первые в стране прививки от коронавируса детям.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Прививали пятерых граждан в возрасте от 6 до 9 лет. Врачи были одеты в костюмы клоунов — по словам местных чиновников, для того, чтобы создать атмосферу праздника.

Массово прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет в Италии начнут 23 декабря. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей.

По данным на 15 декабря, в Италии умерли 135 178 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 129 (днем ранее — на 120). Число подтвержденных носителей выросло на 23 195 (днем ранее — на 20 677). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 282 076 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 305 653 человека (на 8259 больше, чем днем ранее). Заражённых больше, чем 300 тысяч человек, впервые с мая 2021 года. Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллиона человек (более 76,3% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).