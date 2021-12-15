Лондон, , 21:34 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, в Бернли на стадионе «Терф Мур» должен был состояться матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Бернли» — «Уотфорд». За несколько часов до начала матча на сайте АПЛ было объявлено, что матч будет перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей.

Ранее сообщалось, что матчи «Брайтон» — «Тоттенхэм» и «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» были перенесены по тем же причинам.

После шестнадцати сыгранных туров «Уотфорд» с тринадцатью очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли», проведя на один матч меньше и набрав одиннадцать очков, расположился строчкой ниже.