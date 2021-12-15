Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Ситуацию вокруг Украины нужно урегулировать путём диалога, сообщил 15 декабря журналистам зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам дипломата, ООН напрямую не принимает участия в разрешении конфликта на Украине, однако хотела бы, чтобы «заинтересованные стороны сосредоточились на разрешении противоречий путём диалога на всех уровнях».

В ООН, отмечает представитель Генсека, ожидают от участников урегулирования и от субъектов конфликта «снижения напряжённости и обеспечения мира в регионе».

Хак «Мы призываем их гарантировать мирное урегулирование конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, которые были закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН».

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