Вашингтон, 15 декабря 2021, 21:31 — REGNUM Ситуацию вокруг Украины нужно урегулировать путём диалога, сообщил 15 декабря журналистам зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.
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По словам дипломата, ООН напрямую не принимает участия в разрешении конфликта на Украине, однако хотела бы, чтобы «заинтересованные стороны сосредоточились на разрешении противоречий путём диалога на всех уровнях».
В ООН, отмечает представитель Генсека, ожидают от участников урегулирования и от субъектов конфликта «снижения напряжённости и обеспечения мира в регионе».
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