Рим, 15 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Власти Италии намерены в очередной раз поставить перед коллегами по ЕС вопрос о необходимости оперативно и реально решить вопрос о нелегальной миграции, заявил в среду, 15 декабря, премьер-министр Марио Драги.

Мигранты

В последние полгода в страну ежемесячно прибывает не менее 7000 мигрантов, при этом из-за последствий эпидемии перераспределение этих граждан между странами ЕС фактически остановлено, отметил Драги.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.