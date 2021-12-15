Рим, 15 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Правительство Италии следит за ситуацией и при необходимости выделит дополнительные ресурсы для «смягчения» роста цен на электричество и газ для потребителей, заявил в среду, 15 декабря, премьер-министр Марио Драги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.

Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.