Тирана, 15 декабря, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 15 декабря сообщило о том, что двое бизнесменов, Клёдиан Зото и Стеля Гагалъя объявлены в розыск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Оба причастны к коррупционному скандалу, из-за которого был арестован бывший министр окружающей среды Албании Лефтер Кока.

Зото был формальным главой компании Albtek Energy, а Гугалъя возглавляла Integrated Technology Services. Первая компания владела, а другая построила мусоросжигательный завод, послуживший ширмой для отмывания денег. Оба бизнесмена вместе перевели министру Коке 3,5 млн евро в обмен на получение лицензии на строительство завода.