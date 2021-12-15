Рим, 15 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. По уточненным данным за ноябрь 2021 года, годовая инфляция в Италии составила 3,7%, сообщили в национальной службе статистики в среду, 15 декабря.

Santeri Viinamäki Евро

Этот показатель — в несколько раз больше, нежели фиксировалось на протяжении нескольких последних лет, когда инфляция не превышала 1%.

За последний месяц цены выросли на 0,6%. Основной «вклад» в инфляцию вносит рост цен на энергоносители (7,9% за год).