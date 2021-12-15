Берлин, 15 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Ответные меры последуют в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии, сообщили 15 декабря в посольстве РФ в Берлине. Германская сторона поступила крайне недружественно.

Цитата из фильма «Александр Невский», СССР, 1938 г Александр Невский

Решение германских властей выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине после того, как суд в этой стране признал гражданина России виновным в убийстве, неприемлемо, заявили в диппредставительстве.

В российском посольстве подтвердили, что уведомлены о решении Берлина официально, и добавили, что «подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время».

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Ранее персонами нон грата в Германии объявил двух российских дипломатов германский МИД, аргументируя свой демарш судебным вердиктом по «делу Хангошвили».