Витебск, Белоруссия, , 21:09 — REGNUM Происходит постоянное нагнетание ситуации, идет противостояние между геополитическими игроками, а пандемия обострила все противоречия. Об этом 15 декабря заявил Александр Лукашенко на «встрече с активом Витебской области» — чиновниками и силовиками приграничного с Россией региона.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача — уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Нужно действовать не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя».

Лукашенко предупредил об опасности угрозы включить «всю Белоруссию в состав Польши» и порабощения детей белорусских госуправленцев, отметив: «Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска».

«Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь», — сказал он чиновникам и силовикам региона, который граничит не с Польшей, а с Россией. Лукашенко поручил уделить этому вопросу внимание — начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения войск территориальной обороны.

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Лукашенко также высказал обеспокоенность угрозой кибератак, дав ценные указания провинциальным чиновникам: «Поэтому подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее».