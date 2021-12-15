Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Поклонник медиафраншизы «Покемоны» решил провести эксперимент, доверив искусственному интеллекту создание новых видов существ. Публикация была размещена 15 декабря на twitter-странице пользователя Max Woolf.

Псайдак Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония

Фанат «скормил» нейросети данные о более, чем 800 существующих покемонах, результат её работы он выложил в сеть. Его пост стал вирусным, с момента публикации он собрал уже более 6 тыс. ретвитов и 30 тыс. лайков.

«Я заставил бота посмотреть на каждого покемона и сказал ему создать своего собственного. Вот результаты», — написал Max Woolf, добавив, что его пост не является шуткой.

https://twitter.com/minimaxir/status/1470913487085785088

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ремейк Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl стал самой продаваемой игрой на портативной консоли Nintendo Switch в 2021 году. Отметим, что его релиз состоялся 19 ноября 2021 года.

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