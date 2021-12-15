Санкт-Петербург, , 21:01 — REGNUM 15 декабря издание Goal.com сообщило, что «Зенит» сделал трансферное предложение швейцарскому «Базелю» по переходу 23-летнего бразильского нападающего Артура Кабрала в российский клуб. «Сине-бело-голубые» предложили 11 миллионов евро плюс бонусы. «Базель» ответил отказом, рассчитывая продать своего игрока минимум за 15 миллионов евро. Немецкий портал transfermarkt также оценивает форварда в заявленные 15 миллионов евро.

Зенит Fc-zenit.ru

Текущее соглашение Артура Кабрала с «Базелем» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Артур Кабрал принял участие в 28-ми матчах за «Базель» во всех турнирах, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами, став лучшим бомбардиром швейцарской команды.

Ранее сообщалось, что руководство санкт-петербургского клуба предложило 26-летнему нападающему сборной Ирана Сердару Азмуну, чей контракт истекает 30 июня 2022 года, подписать новое соглашение.