Ижевск, , 20:59 — REGNUM В ходе совместных рейдов министерства промышленности и торговли Удмуртии и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики в пяти магазинах «Империя разливного» в Ижевске выявленные множественные факты нарушения алкогольного законодательства. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава минпромторга Виктор Лашкарев.

Разливное spooky_kid

«Как правило, на таких и ему подобных объектах продается контрафактный алкоголь: без применения контрольно-кассовой техники, без документов, нелегально», — отметил министр.

Было изъято 1,7 тонны контрафактного алкоголя. Организатору торговой сети «Империя разливного» грозят штрафы в размере до 1 млн рублей, добавил Лашкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября текущего года в Удмуртии от отравления спиртсодержащей продукцией скончался 101 человек. В структуре химических отравлений наиболее частыми причинами летальных исходов являются отравления алкоголем и его суррогатами — 48,8% от общего числа смертей в результате отравлений. По данным токсикологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, с 2014 по 2021 год число смертельных случаев от токсического действия алкоголя снизилось на 12,8%.