Москва, , 20:58 — REGNUM В аэропорт Шереметьево поступило сообщение от неизвестного, который заявил о минировании пассажирского самолёта, сообщает 15 декабря ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам источника, «заминирован» самолёт рейса SU-1184 Москва — Волгоград.

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейса SU-1184 Москва — Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», — цитирует его слова агентство.

Отмечено, что эвакуация людей не проводится, а аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Уточняется, что ранее в Шереметьево также обращался неизвестный, заявлявший о минировании свыше 20 самолётов. Информация была ложной.

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