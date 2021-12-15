Москва, 15 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В аэропорт Шереметьево поступило сообщение от неизвестного, который заявил о минировании пассажирского самолёта, сообщает 15 декабря ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

По словам источника, «заминирован» самолёт рейса SU-1184 Москва — Волгоград.

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейса SU-1184 Москва — Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», — цитирует его слова агентство.

Отмечено, что эвакуация людей не проводится, а аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Уточняется, что ранее в Шереметьево также обращался неизвестный, заявлявший о минировании свыше 20 самолётов. Информация была ложной.