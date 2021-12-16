16 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на Украине будут судить Иосифа Сталина и Лаврентия Берию по делу о депортации крымских татар. Украинский адвокат Андрей Доманский сообщил, что начал изучать материалы дела, обвиняемыми в котором проходят Иосиф Сталин и Лаврентий Берия.

Мирослава Романенко, , 07:17 — REGNUM Украинский адвокат Андрей Доманский сообщил, что начал ознакомление с материалами дела о депортации крымских татар. Обвиняемыми в этом деле на Украине проходят Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, сообщает УНН.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начал ознакомление с материалами дела. Могу отметить единственное, что будет очень интересный процесс», — отметил Доманский.

По словам юриста, в вину Сталину и Берии вменяют депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году и их геноцид. Украинское СМИ уточняет, что до начала суда еще далеко, а в настоящее время проводится досудебное расследование.

Лаврентий Берия и Иосиф Сталин

Новость обсудили на телеграм-канале Klymenko Time. Многих тронула абсурдность происходящего.

«А за присоединение Галиции к Украине будет суд???» — с сарказмом поинтересовался Олег.

«А как насчёт процесса над крымско-татарскими коллаборантами?» — задался вопросом Константин К.

«Фараонов скоро судить будут? Там вроде один из них москаль был», — иронизирует Аndrei.

«Дурдом. Нашу страну пора вписывать в книгу рекордов Гиннеса как страну, в которой уже никто ничему не удивляется», — добавил один из комментирующих.

«Санкции на Грузию будут?» — пошутил Иван.

«А куда повестки Сталину слать будут? Москва, Красная площадь, Кремлевская стена?» — спросил Алексей Л.

«Преступное» присоединение части Польши, Румынии и Венгрии…» — пишет «Тут не здесь».

«А ежели в процессе вскроется страшная правда плодотворного союза [представителей] крымских народов и фашистов?! Как они будут с этим жить???» — поинтересовался Игорь П.

Депортация крымских татар 18 мая 1944 года

«Действующего и предыдущего президента не судят, за нарушение Основного закона Украины — Конституции Украины, притом постоянного нарушения, а кости судят, сказочные дебилы», — не выдержала Ирина С.

«Это от большого количества свободного времени или малоумия?» — недоумевает PromoPro.

«Наполеона когда судить-то будут? Или это другое?» — отреагировал Сергей М.

«В стране нет дел важней, чем тратить деньги налогоплательщиков на бесполезный и ничего не меняющий процесс?» — задался вопросом Евгений.

«Слышите, вы, особи! Сделайте столько для страны (не этой даже, что зовёте Украиной, а той, которую уважали и боялись во всем мире — СССР), потом вякайте, шавки», — отреагировала Евгения.

«У нас наступила эра милосердия. Живых преступников больше нет», — подытожила Юля Н.