Кемерово, , 20:54 — REGNUM Об аресте сроком на два месяца основного владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева сообщили 15 декабря в областной прокуратуре. Обвиняемый не признал вину в суде.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что Центральный районный суд Кемерова заключил Федяева под стражу до 14 февраля. Кроме того, ещё три фигуранта дела арестованы судом до 25 января: технический директор шахты Антон Якутов, гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своей вины фигуранты уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, не признавали и на допросах. В шахте в конце ноября из-за взрыва метана погибли 46 горняков, а затем ещё пять спасателей.

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