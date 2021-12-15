Кемерово, 15 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Об аресте сроком на два месяца основного владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева сообщили 15 декабря в областной прокуратуре. Обвиняемый не признал вину в суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Уточняется, что Центральный районный суд Кемерова заключил Федяева под стражу до 14 февраля. Кроме того, ещё три фигуранта дела арестованы судом до 25 января: технический директор шахты Антон Якутов, гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своей вины фигуранты уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, не признавали и на допросах. В шахте в конце ноября из-за взрыва метана погибли 46 горняков, а затем ещё пять спасателей.