Рим, , 20:51 — REGNUM По данным на вечер среды, 15 декабря, в Италии умерли 135 178 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 129 (днем ранее — на 120), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Число подтвержденных носителей выросло на 23 195 (днем ранее — на 20 677).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 282 076 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 305 653 человека (на 8259 больше, чем днем ранее). Заражённых больше, чем 300 тысяч человек, впервые с мая 2021 года.

Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллиона человек (более 76,3% населения страны).