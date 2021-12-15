Рим, 15 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 15 декабря, в Италии умерли135 178человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на129(днем ранее — на120), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на23 195(днем ранее — на20 677).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 282 076 — более8% населения страны. В настоящее время заражены305 653человека (на8259больше, чем днем ранее). Заражённых больше, чем 300 тысяч человек, впервые с мая 2021 года.

Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллионачеловек (более 76,3% населениястраны).