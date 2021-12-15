Приштина, , 20:56 — REGNUM Косовский и албанский бизнесмен, глава Альянса за Новое Косово Бехджет Пацолли 15 декабря осудил выступление посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко «за проявление ненависти к Косово и албанцам».

Александр Боцан-Харченко Ruserbia.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бывший глава МИД Косово напомнил, что «дипломат из великой страны России, которая претендует на право числиться среди цивилизованных демократических стран, должен быть воспитан, мудр, сдержан и должен придерживаться дипломатического кодекса».

По мнению Пацолли, посол Российской Федерации в Белграде вел себя слишком высокомерно, хотя некогда был близким партнером Марти Ахтисаари. Политик потребовал смены посла России в Сербии.

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