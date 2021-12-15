Москва, , 20:49 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 13 декабря замедлилась до 8,11% в годовом выражении c 8,28% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономравития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что в последнюю неделю продолжалось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,90% после — 0,83% неделей ранее), что происходит за счёт удешевления услуг зарубежного туризма. В частности, стоимость поездки в Турцию снизилась в среднем ещё на 21,65% после снижения на 17,11% в предыдущую

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина до 0,20%.

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 7 по 13 декабря выросли в среднем на 0,06% после роста на 0,07% в предыдущую неделю. Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, достигла 0,12%, а с начала текущего года — 7,64%.

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