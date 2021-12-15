Берлин, 15 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Фрегат ВМС ФРГ Bayern вошёл в Южно-Китайское море, став первым с 2002 года военным кораблем Германии, появившимся в этой акватории, сообщают 15 декабря западные СМИ.

Charles Dharapak Южно-Китайское море

По утверждению минобороны ФРГ, корабль совершает переход через Южно-Китайское море в Сингапур. Берлин заверяет, что фрегат не будет отклоняться от обычных торговых морских путей и не будет проходить через Тайваньский пролив.

Напомним, кроме застарелых территориальных споров вокруг района Южно-Китайского моря между Китаем и другими странами региона, США и их сателлиты расширяют там свое военное присутствие.

Через эти акватории проходит 40% торговых потоков, связывающих Азию с Европой.