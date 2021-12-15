Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Известный стример Dr DisRespect (Гай Бэйм) объявил о создании студии, которая будет заниматься разработкой AAA-игр (дорогостоящие видеоигры топ-уровня). Об этом 15 декабря сообщил портал Game Informer.

Стример Dr DisRespect (Гай Бэйм) Скриншот с YouTube

Dr DisRespect отметил, что к компании, которая получила название Midnight Society, присоединились люди, участвовавшие в разработке игр серий Call of Duty и Halo. В своём twitter-аккаунте студия объявила, что намерена пересмотреть подход к процессу разработки игр, пояснив, что планирует привлекать к нему геймеров с самого начала.

https://twitter.com/12am/status/1470815853453189120

Напомним, о своих планах открыть игровую студию Гай Бэйм объявил ещё в августе 2021 года. Тогда он отметил, что создаёт компанию в рамках сотрудничества с сервисом BoomTV.

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