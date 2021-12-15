София, , 20:43 — REGNUM Масштабный план по созданию в Болгарии сети дополнительных бесплатных яслей и детских садов будет отложен на срок до девяти месяцев. Об этом в Софии заявил новый министр труда и социальной политики Болгарии Георгий Гьоков, передает софийский телеканал NOVA. Для реализации соответствующей программы необходимо «намного больше времени, нежели предполагалось».

Детский сад (сс) Katrina_S

Гьоков «Дело даже не в деньгах, хотя сейчас в бюджете на это нет «лишних» 200 млн левов. Нужно выяснить количество семей, чьи дети действительно нуждаются в бесплатном посещении садов, а также разработать механизмы функционирования таких заведений».

Таким образом, по словам Гьокова, говорить об открытии подобных структур можно будет не в январе, а в сентябре 2022 года.

Напомним, создание инфраструктуры бесплатных яслей и детсадов было приоритетным вопросом формирования правительственной коалиции Болгарии. На данный момент посещать платные дошкольные заведения в стране по разным причинам не могут до 200 тысяч детей.

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