София, 15 декабря 2021, 20:43 — REGNUM Масштабный план по созданию в Болгарии сети дополнительных бесплатных яслей и детских садов будет отложен на срок до девяти месяцев. Об этом в Софии заявил новый министр труда и социальной политики Болгарии Георгий Гьоков, передает софийский телеканал NOVA. Для реализации соответствующей программы необходимо «намного больше времени, нежели предполагалось».
Таким образом, по словам Гьокова, говорить об открытии подобных структур можно будет не в январе, а в сентябре 2022 года.
Напомним, создание инфраструктуры бесплатных яслей и детсадов было приоритетным вопросом формирования правительственной коалиции Болгарии. На данный момент посещать платные дошкольные заведения в стране по разным причинам не могут до 200 тысяч детей.
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