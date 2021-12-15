Витебск, Белоруссия, , 20:41 — REGNUM После принятия на февральском референдуме обновлённой конституции последует «большая и ответственная работа, чтобы в ряде вопросов по-новому выстроить страну». Об этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, 15 декабря заявил Александр Лукашенко на «встрече с активом Витебской области» — чиновниками и силовиками приграничного с Россией региона.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассуждая на тему референдума по тайно созданному проекту нового Основного закона, Лукашенко обратил внимание: пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках и избежать двоевластия.

«Важно, что будет потом. Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит. Я должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор‑ и райисполкомов, вместе с вами — активом. Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять», — сообщил Лукашенко.

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«Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех, — сказал Лукашенко. — Я не хочу, чтобы здесь была Речь Посполитая, как наши соседи говорят, от «можа до можа». Они хотят всю Белоруссию в состав Польши. Не будет этого. Это наша страна».

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«Референдум не под Лукашенко. Поймите вы наконец: не проголосуют люди за изменение Конституции, останется эта, «авторитарная» Конституция — об этой Конституции любой президент будет мечтать», — поведал Лукашенко.