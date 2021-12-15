Тирана, , 20:44 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 15 декабря сообщило об аресте имущества бывшего министра окружающей среды Лефтера Коки, арестованного 14 декабря.

Мусор Управление пресс-службы правительства Тульской области

В числе изъятого имущества две компании — Albtek Energy и Integrated Technology Services. Кока обвиняется в злоупотреблении полномочиями, коррупции и отмывании денег: мусоросжигательные компании послужили прикрытием для вывода денежных средств.

На данный момент арест имущества считается временным, или превентивным, поскольку суд еще не вынес приговора.

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