Тирана, 15 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 15 декабря сообщило об аресте имущества бывшего министра окружающей среды Лефтера Коки, арестованного 14 декабря.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Мусор

В числе изъятого имущества две компании — Albtek Energy и Integrated Technology Services. Кока обвиняется в злоупотреблении полномочиями, коррупции и отмывании денег: мусоросжигательные компании послужили прикрытием для вывода денежных средств.

На данный момент арест имущества считается временным, или превентивным, поскольку суд еще не вынес приговора.