Лондон, , 20:38 — REGNUM 15 декабря главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что у руководства лондонского клуба нет планов по подписанию игроков в зимнее трансферное окно: «Мы не ведем ни с кем переговоров. Мы доверяем тем игрокам, которые у нас играют, и надеемся, что в скором времени травмированные восстановятся от повреждений и помогут нам стать сильнее», — цитирует немецкого специалиста Фабрицио Романо.

Томас Тухель Twitter.comPSG

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Челси» ведет переговоры по продлению контрактов с защитниками Антонио Рюдигером и Андресом Кристенсеном.

После шестнадцати туров «Челси» с 36-ю очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.