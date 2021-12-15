Лондон, 15 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. 15 декабря главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что у руководства лондонского клуба нет планов по подписанию игроков в зимнее трансферное окно: «Мы не ведем ни с кем переговоров. Мы доверяем тем игрокам, которые у нас играют, и надеемся, что в скором времени травмированные восстановятся от повреждений и помогут нам стать сильнее», — цитирует немецкого специалиста Фабрицио Романо.

Twitter.comPSG Томас Тухель

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Челси» ведет переговоры по продлению контрактов с защитниками Антонио Рюдигером и Андресом Кристенсеном.

После шестнадцати туров «Челси» с 36-ю очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.