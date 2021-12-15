Екатеринбург, , 20:37 — REGNUM Председатель совета свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков заступился за барельеф Сталина, возрождённый на фасаде Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге. Об этом он заявил журналистам.

Барельеф Сталина

Евгений Фатеев

Руководитель отметил, что свои недостатки есть у каждого руководителя. Молодёжь видит, как ругают руководителей государства.

«Некоторые заявляют, чего нам делать «кладбища», когда устанавливаются Аллеи Славы. Но на чём воспитывать нашу молодёжь? Словами? Мне кажется, нет. Свобода слова не должна нарушать свободу и мысли другого человека», — цитирует Судакова Накануне.Ru.

Издание также напоминает, что ранее общественники боролись за возвращение барельефа Сталина на здание Дома офицеров. А Минобороны РФ признало его демонтаж незаконным. И тем не менее возвращение изображения вождя для многих оказалось неожиданным.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф Сталина вернули на историческое место в ходе реконструкции здания. Его заметили 13 декабря.

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