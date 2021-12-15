Москва, 15 декабря 2021, 20:37 — REGNUM Нижегородцы-жители многоэтажного дома на улице Краснодонцев, который пострадал от взрыва газа летом 2020 года, повторно обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

Председатель СК России поинтересовался оценочной стоимостью квартир пострадавших граждан и, соответственно, объемом выплат материальной компенсации. Также он высказал замечания к расследованию уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2020 года в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали пять человек. Здание признали небезопасным и подлежащим сносу, а его жильцов расселили по двум гостиницам, оплатив их проживание до переезда на съемную квартиру. На съем жилья им также выделили деньги. Более 40% проживавших в разрушенной взрывом многоэтажке являются пенсионерами.

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В марте 2021 года жители данного дома обратились к премьер—министру РФ Михаилу Мишустину, отмечая, что многие из владельцев квартир могут не дожить до постройки нового, если вопрос с финансированием строительства не будет решен. В июле они подали иск в отношении мэрии Нижнего Новгорода, требуя признать незаконным постановление городской администрации, поскольку считают неприемлемым указанный властями срок их расселения — не ранее 31 декабря 2023 года.

В ноябре текущего года жители обратились к главе Следственного комитета. После этого был решен ряд вопросов, в том числе срок расселения был сдвинут на конец 2021 года. Также на прошлой встрече Бастрыкин поручил изучить роль должностных лиц администрации города и при наличии оснований привлечь их к ответственности.

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