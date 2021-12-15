Москва, , 20:37 — REGNUM Нижегородцы-жители многоэтажного дома на улице Краснодонцев, который пострадал от взрыва газа летом 2020 года, повторно обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Председатель СК России поинтересовался оценочной стоимостью квартир пострадавших граждан и, соответственно, объемом выплат материальной компенсации. Также он высказал замечания к расследованию уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2020 года в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали пять человек. Здание признали небезопасным и подлежащим сносу, а его жильцов расселили по двум гостиницам, оплатив их проживание до переезда на съемную квартиру. На съем жилья им также выделили деньги. Более 40% проживавших в разрушенной взрывом многоэтажке являются пенсионерами.

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В марте 2021 года жители данного дома обратились к премьер—министру РФ Михаилу Мишустину, отмечая, что многие из владельцев квартир могут не дожить до постройки нового, если вопрос с финансированием строительства не будет решен. В июле они подали иск в отношении мэрии Нижнего Новгорода, требуя признать незаконным постановление городской администрации, поскольку считают неприемлемым указанный властями срок их расселения — не ранее 31 декабря 2023 года.

В ноябре текущего года жители обратились к главе Следственного комитета. После этого был решен ряд вопросов, в том числе срок расселения был сдвинут на конец 2021 года. Также на прошлой встрече Бастрыкин поручил изучить роль должностных лиц администрации города и при наличии оснований привлечь их к ответственности.

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