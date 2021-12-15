Ростов-на-Дону, , 20:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в многоэтажном доме на улице Закруткина. Огнеборцам удалось спасти людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 декабря.

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О возгорании стало известно в 19:25 мск. Пожар вспыхнул в одной из квартир 21-этажного дома. Сотрудники газодымозащитной службы спасли семь человек, из них четверо детей. 30 жильцов дома были эвакуированы.

На ликвидацию пожара ушло порядка 10 минут. Огнем пройдена площадь 30 кв. метров.

От МЧС России на месте происшествия работали 35 человек и 11 единиц техники.