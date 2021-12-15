Берлин, , 20:32 — REGNUM 15 декабря в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» «Боруссия» в матче шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет франкфуртский «Айнтрахт». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Ян Цоммер, Денис Закариа, Рами Бенсебайни, Маттиас Гинтер, Каудио Коне, Лука Нетц, Ласло Бенеш, Джо Скалли, Флориан Нойхаус, Брель Эмболо, Алассане Плеа.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Лукас Мело, Кристиян Якич, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада, Данни да Кошта, Йеспер Линдстрем, Рафаэль Борре.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Мартином Петерсеном. Ассистенты главного судьи — Александер Затер и Роберт Вессел.

После пятнадцати сыгранных матчей «Боруссия» с пятью победами и восемнадцатью очками занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт», набрав 21 очко, располагается тремя позициями выше.