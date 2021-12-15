Вашингтон, 15 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Геймеры столкнулись с проблемой потери сохранений из-за ошибки игры Halo Infinite. Об этом 15 декабря сообщает портал Comicbook.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

На различных форумах пользователи сообщают, что проблемы у игроков начинаются с того, что операционная система предлагает им перезагрузить Halo Infinite. После этого при попытке загрузки сохранения одиночной кампании главный герой просто умирает, а камера переходит в режим от третьего лица. Студия 343 Industries, занимающаяся разработкой игры, пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, релиз одиночной кампании Halo Infinite состоялся 8 декабря 2021 года. ПК-версия игры получила на известном сайте Metacritic оценку 86 баллов (из 100) от критиков и 7,1 балл (из 10) от рядовых пользователей. Версия Xbox Series X получила 86 и 8,5 баллов соответственно.