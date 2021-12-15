Мурманск, , 20:26 — REGNUM В Мурманской области заболеваемость ОРВИ и гриппом растет практически во всех возрастных группах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Грипп Ponchikov.net

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«Незначительное снижение эпидпорога зафиксировано только среди детей в возрасте до двух лет», — сообщили в ведомстве.

По данным управления, от гриппа привились около 33% населения Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся 15,5 тысяч человек.