Москва, 15 декабря, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В среду, 15 декабря на пресс-конференции в Москве организаторы, кейсодержатели и участники серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту подвели итоги первого сезона проекта. Поговорили о самых ярких событиях прошедших шести месяцев, рассказали о ключевых цифрах, ожиданиях и историях успеха участников проекта.

ИА REGNUM Искуссвенный интеллект

Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Оператор конкурса — президентская платформа «Россия — страна возможностей», организатор — Министерство экономического развития России. Организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В пресс-конференции приняли участие организаторы проекта: директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Сергей Плуготаренко, а также представители кейсодержателей конкурса: заместитель директора Департамента управления делами Минюста России Андрей Фридштанд и заместитель директора департамента цифровизации и управления делами Минприроды России Антонио Иглесиас-Алонсо.

Как ранее сообщало ИА РЕ, проект стартовал в июне первым региональным хакатоном в Нижнем Новгороде, завершился первый сезон десятым хакатоном в Самаре.

«Проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» реализуется в рамках большого федерального проекта и является одним из ключевых мероприятий. Его цель — с одной стороны, популяризация технологий, с другой — дать возможность молодым командам показать себя, а также поработать с теми задачами, которые стоят перед федеральными органами исполнительной власти. С нашей точки зрения, это уникальный опыт. За шесть месяцев, прошедшие со старта проекта, удалось сделать даже больше, чем мы планировали. С момента запуска в хакатонах приняли участие более 1500 человек. Вместе с нашими партнерами из АНО «Россия — страна возможностей» мы провели 10 хакатонов, в рамках которых посмотрели много интересных кейсов и решений. Хотел бы поблагодарить коллег из федеральных органов исполнительной власти, региональных ведомств и компаний, представивших свои задачи. Приятно, что партнеры всерьез отнеслись к конкурсу. Интерес, проявленный со стороны сообщества, нас, тоже впечатляет», — прокомментировал директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов.

Автор «Этот масштабный международный конкурс для разработчиков мы запустили в июне этого года и уже провели 10 из 116 мероприятий, запланированных в рамках серии. Это первый и один из самых масштабных проектов в России, посвященных развитию искусственного интеллекта и его популяризации преимущественно среди молодежи. Благодаря интересным кейсам и гибридному формату хакатоны собрали участников более чем из 35 регионов России. Участниками было решено 14 реальных кейсов, а всего по итогам 10 хакатонов было предложено 142 решения, — поделился заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, — Проект будет продолжаться вплоть до 2024 года, причем охватит все 85 регионов России и несколько стран мира. Всего мы планируем организовать не менее 85 региональных, 24 окружных (прим. — 3 в каждом из 8 округов) и 7 международных хакатонов».

Автор «Запуская проект, мы поставили главными его целями удовлетворить кадровый голод: помочь талантливым ИТ-специалистам из регионов проявить себя и продемонстрировать свои силы, повысить интерес молодежи к ИТ-профессиям в целом и к ИИ в частности. И теперь, десять хакатонов спустя, можно смело сказать, что мы на верном пути к реализации наших целей. Вокруг проекта уже складывается комьюнити молодых ИИ-специалистов. Каждый хакатон эйчар-специалисты наших кейсодержателей присматривались к молодым ИТ-кадрам, и наши участники получали предложения о работе, приглашения на стажировки, а также возможность проявить себя и сделать первые шаги на пути к своему профессиональному будущему», — отметил заместитель директора РАЭК Сергей Плуготаренко.

Министерство юстиции России на хакатоне в Великом Новгороде выступило постановщиком кейса по разработке автоматизированной аналитической системы, позволяющей выявлять и классифицировать возможные коррупциогенные факторы в нормативно-правовых актах.

Автор «Из всех направлений деятельности Министерства мы выбрали, наверное, самое нецифровое, связанное с нормативно-правовыми актами (НПА). Именно на эту задачу мы решили посмотреть под другим углом: предложили кейс молодым специалистам из другой области, которые по большей части совсем не знакомы с работой юристов. Когда перед нами открылась возможность сформулировать задачу, среди всех действий с НПА мы выбрали наиболее реализуемые с учетом сроков проведения хакатонов, — антикоррупционную экспертизу. На хакатоне мы получили много новых решений задач, на которые мы и сами раньше не обращали внимание. Результатом мы однозначно довольны, будем стремиться к оцифровке рутинных процессов», — сказал заместитель директора Департамента управления делами Министерства юстиции России Андрей Фридштанд.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ на хакатоне в Самаре выступили постановщиком кейса «Спасение жизней с помощью ИИ». Участникам предстояло создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров (Сихотэ-Алинский природный заповедник) и дальневосточного леопарда (национальный парк «Земля леопарда»). Фотоловушки для автоматической съемки животных в дикой природе — один из самых эффективных инструментов по сохранению биоразнообразия. Они позволяют проводить точный мониторинг природных территорий, однако генерируют слишком большой объем данных, что сильно затрудняет их анализ. Решение кейса — прототип системы, способной на основе загружаемых неразмеченных данных определить вид животного (тигр или леопард), что поможет решению более глобальных задач распознавания всех отдельных особей особо охраняемых видов животных. Дополнительная задача — способность модели определить конкретную особь — тигрицу Принцессу.

Автор «Несмотря на то, что некоторым участникам хакатона задача распознавания тигра показалась весьма казуальной, её важность действительно велика. Внедрение стабильно работающего надежного решения позволит значительно облегчить работу сотрудников заповедной системы. Уже сейчас мы видим необходимость сортировки данных фотоловушек как минимум по 25 видам животных. Эту задачу мы будем решать совместно с наиболее отличившимися командами», — подчеркнул заместитель директора департамента цифровизации и управления делами Минприроды России Антонио Иглесиас-Алонсо.

Кроме того, своими впечатлениями от проекта поделились сами участники проекта.

Алексей Алексеев, капитан команды FightAgingLab. Автор «Наша команда FightAgingLab, состоящая из представителей МГУ, Сколтеха и сообщества Open Longevity работала в кейсе «Спасение жизней с помощью ИИ». Эта тема очень близка нам, она имеет огромное социальное значение, и возможности машинного обучения и искусственного интеллекта тут просто необходимо задействовать. Впечатления от хакатона отличные — удалось пообщаться с коллегами, набраться опыта, почувствовать прекрасную атмосферу сотрудничества. При решении интересной и непростой задачи наша команда сплотилась, мы работали интенсивно до последних минут отведённого времени. Так нам удалось сделать работающий прототип решения и занять призовое место», — сказалкапитан команды FightAgingLab.

Александр Туманов, участник команды Наносемантика. Автор «Моя жизнь изменилась после появления в ней программирования. Проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» — приятный бонус, следствие того, что происходит сегодня в моей жизни. Хочется решать крайне прикладные задачи, а хакатоны в этом являются незаменимым помощником. Этот конкурс — бесценный опыт, который дает постоянное развитие и не позволяет стоять на одном месте», — подчеркнулучастник команды Наносемантика.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту — это серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей стране. Главными целями проекта являются популяризация технологий искусственного интеллекта в России среди молодых специалистов и студентов, а также формирование ИТ-сообщества с фокусом на искусственный интеллект. Кроме того, проект нацелен на генерацию решений участников хакатонов для развития российского бизнеса и государственного сектора.

Ранее, в августе 2020 года, по поручению президента России Владимира Путина на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утверждён паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», входящий в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации».