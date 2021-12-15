Москва, 15 декабря, 2021, 20:23 — ИА Регнум. 15 декабря журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте подтвердил, что московский «Спартак» в ближайшие часы объявит о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера основной команды. Он сменит Руя Виторию.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Ранее сообщалось, что руководству «Спартака» удалось договориться с португальским тренером Руем Виторией о досрочном расторжении контракта. Ваноли примет «Спартак», располагающийся после восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 на девятой строчке.

Паоло Ваноли в период работы Антонио Конте в лондонском «Челси» занимал должность ассистента главного тренера «пенсионеров».