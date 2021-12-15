Брюссель, , 20:22 — REGNUM Официальная София намерена укреплять свое влияние в рамках «Восточного партнерства», поскольку эта программа является для Болгарии одним из приоритетов внешней политики. Об этом 15 декабря перед началом саммита в Брюсселе заявил болгарский президент Румен Радев, передает БНР.

Президент Болгарии Румен Радев Kremlin.ru

Радев «Мы не только географически близки к некоторым странам Восточного партнерства, но и сохраняем с ними исторические и духовные связи. Например, на Украине и в Молдавии существует крупная болгарская община, а в Грузии, Армении и Азербайджане у Болгарии есть много городов-побратимов».

По словам Радева, в дальнейшем Болгария намерена выделять дополнительные средства на развитие многосторонних отношений в структуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный саммит сегодня, 15 декабря, стартовал в Брюсселе.

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