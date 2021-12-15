Брюссель, 15 декабря 2021, 20:22 — REGNUM Официальная София намерена укреплять свое влияние в рамках «Восточного партнерства», поскольку эта программа является для Болгарии одним из приоритетов внешней политики. Об этом 15 декабря перед началом саммита в Брюсселе заявил болгарский президент Румен Радев, передает БНР.
По словам Радева, в дальнейшем Болгария намерена выделять дополнительные средства на развитие многосторонних отношений в структуре.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный саммит сегодня, 15 декабря, стартовал в Брюсселе.
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