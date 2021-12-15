Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. После премьеры второго сезона сериала «Ведьмак» Netflix выпустит специальный эпизод шоу. Об этом 15 декабря сообщил портал Comicbook.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Cпецэпизод The Witcher: Unlocked выйдет на YouTube и Facebook 20 декабря 2021 года, его длительность составит около 60 минут. В видео, в частности, будут включены интервью с актёрами и авторами сериала, а также сцены, которые не вошли в продолжение шоу.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1470468573273288704

Напомним, премьера второго сезона «Ведьмака» состоится на сайте Netflix 17 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили новый постер продолжения сериала.