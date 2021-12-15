Ташкент, 15 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) выделил Узбекистану кредит в размере $162 млн на развитие высокоскоростного железнодорожного движения, сообщает Подробно.уз.

Sebastian Terfloth Скоростной поезд

Сообщается, что эти средства будут направлены на электрификацию 465 км железнодорожного пути, соединяющего крупнейшие промышленные центры по направлению Бухара — Мискин — Ургенч — Хива.

«Осуществление проекта позволит использовать поезда «Афросиаб» (Talgo), передвигающиеся со скоростью до 250 км/ч, что сократит время в пути между Бухарой и Хивой до двух часов, между Ташкентом и Хивой — до семи часов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что с введением электрической линии, ежегодный пассажиропоток увеличится с нынешних 280 тысяч пассажиров до более 1 миллиона пассажиров к 2026 году, а общий объем грузовых перевозок — до 11,8 млн тонн в год.