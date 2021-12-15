Азиатский банк развития выделил Узбекистану $162 млн
Ташкент, 15 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) выделил Узбекистану кредит в размере $162 млн на развитие высокоскоростного железнодорожного движения, сообщает Подробно.уз.
Сообщается, что эти средства будут направлены на электрификацию 465 км железнодорожного пути, соединяющего крупнейшие промышленные центры по направлению Бухара — Мискин — Ургенч — Хива.
«Осуществление проекта позволит использовать поезда «Афросиаб» (Talgo), передвигающиеся со скоростью до 250 км/ч, что сократит время в пути между Бухарой и Хивой до двух часов, между Ташкентом и Хивой — до семи часов», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что с введением электрической линии, ежегодный пассажиропоток увеличится с нынешних 280 тысяч пассажиров до более 1 миллиона пассажиров к 2026 году, а общий объем грузовых перевозок — до 11,8 млн тонн в год.