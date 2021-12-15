Москва, , 22:09 — REGNUM На Украине могут начаться веерные отключения теплоснабжения из-за дефицита угля. Об этом 15 декабря заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

ТЭС на Украине Raimond Spekking

«Жители Украины начинают паниковать перед грядущими холодами», — заявил эксперт

«Уже начались веерные отключения электроэнергии, которые власти маскируют «ремонтами сетей» и авариями», — сообщил политолог.

«По хорошему, украинскому руководству надо бы срочно договариваться насчёт газа и угля с Россией, но тогда придётся говорить и об исполнении Минских соглашений, и о прекращении огня на Донбассе, идти на уступки», — отметил Мочар.

«Этого, очевидно, не произойдет, несмотря на имевшие ранее место взаимные предложения о скидках на газ и на транзит», — отметил политолог.

«Официально РФ на Украине до сих пор считается официально «страной-агрессором», а из перемирия с ЛНР и ДНР Украина вышла в одностороннем порядке еще в конце сентября» — напомнил эксперт.

Напомним, что на Украине наблюдается острая нехватка топливного угля, дефицит которого составил 1 млн. тонн, в результате чего в середине отопительного сезона могут начаться веерные отключения тепла.