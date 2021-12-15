Берлин, , 20:54 — REGNUM Тем, кто намеревается получить фальшивый сертификат о вакцинации в немецкой аптеке, в будущем будет труднее доказать свою невиновность. Номера партий с вакцинами теперь помогут отслеживать подделки. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 15 декабря.

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Новая система позволяет упростить аптекам Германии распознавание поддельных паспортов вакцинации. Как объявила Федеральная ассоциация немецких фармацевтов (Abda), с 16 декабря аптеки смогут использовать новую функцию для проверки партий при выдаче цифровых сертификатов вакцинации от COVID-19.

«Фармацевты все чаще сталкиваются с поддельными паспортами вакцинации», — подчеркнул председатель Немецкой ассоциации фармацевтов (DAV) Томас Диттрих.

Новая функция, которая будет доступна с 16 декабря, предназначена для того, чтобы позволить фармацевтам в кратчайшие сроки проводить проверку партий. Отныне каждой партии присваивается уникальный номер, который также записывается в свидетельстве о вакцинации.

Институт Пауля Эрлиха (PEI) выпускает вакцины партиями. Это позволяет проверить, соответствует ли номер, указанный в сертификате вакцинации, номеру партии, выпущенной в Германии. Кроме того, в отдельных случаях также можно определить, действительно ли была проведена вакцинация от коронавируса в период между датой выпуска и датой истечения срока годности указанной партии.

«Благодаря новой системе обнаружения аптеки получили в свое распоряжение еще один эффективный инструмент для борьбы с злоумышленниками», — заявил Диттрих.

По его словам, любой, кто фальсифицирует записи о вакцинации или использует поддельное свидетельство о вакцинации, подвергает опасности не только свое здоровье, но и жизни родственников, друзей, соседей и коллег.