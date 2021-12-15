Брюссель, 15 декабря 2021, 20:09 — REGNUM Официальный Бухарест сделает все возможное для скорейшего вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом накануне заседания саммита Восточного партнерства в Брюсселе заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает румынский телеканал Digi24.
При этом в ходе предварительной встречи с президентом Молдавии Майей Санду румынский президент объявил о намерении принять личное участие в обсуждении кандидатуры республики в качестве «полноправного члена европейского клуба».
Напомним, саммит Восточного партнерства открылся 15 декабря в столице Бельгии. В его заседаниях принимают участие лидеры стран Евросоюза, а также Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдавии.
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