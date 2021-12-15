Брюссель, , 20:09 — REGNUM Официальный Бухарест сделает все возможное для скорейшего вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом накануне заседания саммита Восточного партнерства в Брюсселе заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает румынский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис Longin Wawrynkiewicz

Йоханнис «Я прошу коллег по ЕС обратить внимание на те государства, которые уже сегодня готовы стать частью общей европейской структуры, и одним из таких государств является Республика Молдова. Нет никаких сомнений в том, что процесс вступления Кишинева в Евросоюз — вопрос времени».

При этом в ходе предварительной встречи с президентом Молдавии Майей Санду румынский президент объявил о намерении принять личное участие в обсуждении кандидатуры республики в качестве «полноправного члена европейского клуба».

Напомним, саммит Восточного партнерства открылся 15 декабря в столице Бельгии. В его заседаниях принимают участие лидеры стран Евросоюза, а также Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдавии.

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