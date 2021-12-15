Саранск, 15 декабря, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Мордовии по факту обнаружения тел троих человек поле тушения пожара возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Пожар

Установлено, что частный дом в Рузаевке загорелся рано утром 15 декабря. В результате пожара погибли трое мужчин в возрасте 43, 51 и 53 лет, которые проживали в этом доме.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за самодельного электрооборудования, которым отапливалось помещение. При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено.

До настоящего момента место происшествия осмотрено, изъяты предметы, необходимые для назначения пожарно-технической экспертизы. Для установления точной причины смерти мужчин назначены судебные медицинские экспертизы. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, ранее в управлении МЧС по республике сообщали, что пожарных рано утром вызвал сосед погибших, который увидел дым и блики пламени в окне дома. Самостоятельно войти в горящий дом мужчина не смог из-за сильного пламени. В управлении отмечали, что по словам местных жителей, погибшие вели асоциальный образ жизни. Сгоревший дом отапливался с помощью самодельного обогревателя.